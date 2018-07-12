Очилова о разводе с Гайдуляном: «Я не страдаю, я не умираю!»

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Оказывается, актер ее предал, сам того не желая. Откровения девушка опубликовала на своей странице в Instagram, где пост оценили всего 377 пользователей.

Диана Очилова рассказала о разводе с Андреем Гайдуляном, заявив в социальной сети: «Я не страдаю, я не умираю!». Девушка ясно дала понять, что она продолжает верить людям, несмотря на сильное предательство со стороны бывшего мужа, и намерена строить свое семейное счастье.

Поклонники диву даются, поскольку Диана была рядом с Андреем в самый тяжелый в его жизни период, когда актеру пришлось бороться с раком. Видимо, когда звезда «Универа» излечился, преданная и любящая супруга не стала для него тем самым пристанищем. Он испытал на себе, как жизнь может быть коротка, и, наверное, решил испробовать все ее прелести, а с наличием законной жены это сделать очень трудно. Главное, что Диана не страдает и открыта к новым отношениям.