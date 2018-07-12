Вчера, 23:15

Анастасия Тарасюк выпала из окна многоэтажки 22 июня. Как оказалось, девушка была в положении.

Перед смертью звезда реалити проживала в элитном многоэтажном доме, под окнами которого и умерла. Андрей Малахов в своей программе обратил внимание на шокирующий факт - погибшую звезду «Дома-2» похоронили в гробу за 200 тысяч. Знакомые девушки говорят, что похоронные расходы взял на себя состоятельный любовник Тарасюк.

Девушка попала на «Дом-2», поскольку хотела выбраться из нищеты, в которой жила с мамой. Уже став звездой проекта, Тарасюк обрела новые полезные знакомства. Анастасия под влиянием новой жизни начала встречаться с женатым поклонником, который обеспечивал девушку полностью - возил ее на курорты, дарил дорогие подарки. Правда, из семьи мужчина не собирался уходить, о чем девушке было известно.

Друзья Тарасюк предполагают, что звезда была беременна от своего поклонника, но он был против внебрачного ребенка. Именно поэтому, по версии близких, девушка и умерла.

Похороны состоялись на Троекуровском кладбище в Москве – возможность быть похороненным на этом кладбище еще и не всем удается заслужить, многие заслуженные артисты, в отличие от Тарасюк, такой чести не удостоились. В последний путь участницу шоу проводила ее мать.