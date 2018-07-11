Игорь Николаев показа в Instagram не самый лучший снимок Аллы Пугачевой

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Известный музыкант Игорь Николаев недавно освоил социальные сети, куда регулярно публикует фотографии своей младшей дочери. Однако недавно Николаев решил опубликовать архивное фото с Юрмалы, где Алла Пугачева засветилась не в самом лучшем виде.

Игорь Николаев в личном микроблоге показал фото с Юрмалы, которое было сделано в 2014 году. На редком кадре он вместе с певицей Лаймой Вайкуле и супругами Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным весело проводят время в ресторане с оркестром. Поклонники оценили внешний вид Вайкуле, которая буквально остановилась в одном возрасте и больше не стареет.

Однако этого фанаты не смогли сказать про Примадонну российской эстрады. Подписчики Николаева заявили, что ему не стоило бы в Интернете показывать не самый лучший снимок Пугачёвой, если не хочет большого конфликта со знаменитостью. Сама Алла Борисовна никак не отреагировала на снимок.