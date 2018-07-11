Российский актер Андрей Чадов купил квартиру в Москве

Сегодня, 13:39

Знаменитый Актер наконец-то будет приходить в квартиру и чувствовать себя действительно «как дома».

Российский актер Андрей Чадов поделился с поклонниками отличной новостью: он, в конце концов, купил квартиру. Она находится в элитном районе Москвы, на Новой Риге, там же недвижимость многих известных отечественных актеров. В квартире площадью 120 кв.м. актер планирует заказать дизайн в стиле хай-тек, так как не любит множество деталей, они его «раздражают».

Поклонники очень рады за Андрея, так как прекрасно знали, что ранее он снимал квартиру в Москве и приходил по сути не в свой дом. Сам же Чадов очень доволен покупкой. По его словам, он очень долго и придирчиво выбирал апартаменты и наконец ему удалось выбрать из множества вариантов «тот самый».

До этого Андрей Чадов делил квартиру со своим братом Алексеем, так как тот развелся с Агнией Дитковските, и они помогали друг другу отвлечься от разного рода проблем. С кем же теперь будет делить квадратные метры Андрей, история умалчивает, он скрывает этот факт и пока не хочет об этом говорит.