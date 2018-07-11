Мама Ляйсан Утяшевой жертвовала собой ради карьеры дочери

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С 4 лет она отпускала ребенка на спортивные соревнования и в другие страны, понимая, что это обеспечит ее будущее. Сейчас гимнастка может представить, как было маме трудно без любимой дочери.

В Instagram Ляйсан Утяшевой появился пост, в котором она рассказала, как мама жертвовала собой ради карьеры талантливой дочери. Гимнастка осталась без самого близкого человека 6 лет назад, что стало для нее страшным ударом.

По словам Ляйсан Утяшевой, обычная жизнь спортсмена представляет собой постоянные разъезды и жизнь без родителей, с которыми в лучшем случае есть возможность видеться на выходных. С 4 лет гимнастка привыкла к расставанию с мамой и воспринимала это в качестве возможностей для себя. Только сейчас, будучи мамой двоих детей, она понимает, насколько трудно дается это расставание именно родителям, не способных знать наверняка, покормлено ли их чадо и никто ли его не обижает.