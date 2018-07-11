50-летняя Алика Смехова в купальнике показала, как стоит на руках вниз головой

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Пользователи Сети были шокированы, когда увидели 50-летнюю Алику Смехову, которая в купальнике стоит на руках вниз головой. Стоит отметить, что актриса уже многие йоды практикует йогу. А потому так прекрасно выглядит.

Алика Смехова в свои 50 лет является примером для многих женщин. Знаменитость недавно показала в Instagram, как занимается йогой, чем и поразила поклонников. «Доброе утро, товарищи! Приступаем к производственной гимнастике! Кто то ещё помнит такие позывные по радио?!», - подписала необычное фото актриса. Фанаты пришли в восторг от подтянутого тела и физических способностей Смеховой.

«Браво! Алика, сколько лет вы уже занимаетесь йогой?», «Алика, отлично! Такое упражнение ни каждый мужчина сделает!», «Ну супер, Алика, так держать», «Здорово!!!! Настоящий отдых», «Бодренько, чтоб я так смогла», - заявили восторженные фолловеры.