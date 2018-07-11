Мать Ксении Собчак прокомментировала вторую беременность дочери

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Бари Алибасов уже успел поздравить теледиву с ожиданием чуда. Друзья уверяют, что Ксения наблюдается у своего гинеколога в Лапино, срок пока небольшой.

Не так давно СМИ начали подозревать, что Ксения Собчак беременна вторым ребенком. На такие мысли журналистов и друзей звезды натолкнуло поведение теледивы: она перестала посещать шумные вечеринки, алкоголю предпочитает воду и выбирает костюмы свободного кроя.

Людмила Нарусова, мать Ксении Собчак, прокомментировала вторую беременность знаменитой дочери, заявив, это просто слухи и ее дочь должна сама обсудить сложившуюся ситуацию с общественностью. Звезда экрана в Instagram рассказала, что устала от постоянных подозрений в «интересном положении» и занялась своей фигурой и здоровьем, расписывая волшебные эффекты нового метода похудения. Ксения обещает за неделю стать стройной нимфой.