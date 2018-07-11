Хабенский отказал Бледанс и ее сыну в совместной фотографии

Сегодня, 11:43

Он является любимым актером для мальчика и кадр должен был украшать его страницу. Теледива не поняла реакцию своего коллеги и уверенна, что он должен был уступить ребенку с особенностями.

Константин Хабенский категорично отказал Эвелине Бледанс и ее сыну Семе в совместной фотографии, хотя публичные люди являются коллегами и теледива неоднократно поддерживала благотворительные фонды актера.

Об инциденте Блданс рассказала поклонникам в Instagram, написав пост: «Сейчас здесь должна была быть фотография с Константином Хабенским, но.... мы с Семиком получили категорический отказ… я представилась и рассказала, что ребенок с синдромом Дауна (и фото для его странички).. Наверное только я дура никогда и никому не отказываю в фотографии, понимая, что сама выбрала публичную профессию. После этого поста мы уже наверное никогда не получим фотографию с любимым актером, но я не могла не поделиться этим.... Личное пространство да! Фотографии с толпой сомнительно! Но отказать особенному ребенку и коллеге сфотографироваться-нет!!!!!».