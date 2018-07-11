Хлои Кардашьян восхитилась снимком в купальнике Кайли Дженнер

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На днях Кайли Дженнер снялась в провокационной фотосессии, где лежала в одном только купальнике на бананах. Данный снимок вызвал фурор в Сети и даже сестра знаменитости Хлои Кардашьян решила прокомментировать смелое фото.

Хлои Кардашьян в Instagram прокомментировала фотографию своей сестры Кайли Дженнер, указав, насколько она похожа на нее. Снимок Дженнер в купальнике «взорвал» соцсети, так как знаменитость была окружена множеством бананов. Кардашьян написала, что изначально на кадре не узнала сестру и подумала, что на фотографии она сама.

В ответ Кайли шутливо ответила, то хотела бы быть похожей на Хлои. Стоит отметить, что для фото Дженнер надела парик блондинки, а потому ещё больше стала напоминать старшую сестру.