Экс-любовник Клюкиной рассказал всю правду об ее участии в «Холостяке»

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Оказывается, девушка шла туда зарабатывать им на квартиру. Популярность затмила ей глаза и пара распалась.

Диджей Сергей Наумов, экс-любовник Дарьи Клюкиной, рассказал всю правду об ее участии в «Холостяке» с Ильей Глинниковым и Егором Кридом. В случае с актером девушка хотела популярности, потому Сергей ей уступил. Тем более, после проекта они ожидали дополнительный заработок, так как практически всех участниц после приглашают сниматься в рекламе. Наумов и Клюкина планировали заработать себе на квартиру.

Что касается участия в «Холостяке» с Егором Кридом, то тут Дарья уже почувствовала вкус популярности и через знакомых попала на проект, особо не обсуждая этот момент со своим возлюбленным. Тем более, Клюкина уже запланировала для себя новую жизнь в Москве, ведь она увидела столько много внимания, ресторанов и других веще из шикарной жизни. Сергей Наумов, в свою очередь, решил пойти на шоу «Замуж за Бузову». Возможно, это очередная игра предприимчивой парочки, которая хочет свое жилье.