Жена Уилла Смита: Секс и алкоголь могут решить все

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Джада Пинкетт-Смит в юности была зависима от секса и спиртного. Когда она одна выпила 2 бутылки вина и отправилась за третьей, то испугалась и решила бросать все пагубные привычки.

Жена Уилла Смита рассказала, что в юности была твердо уверена в том, что секс и алкоголь могут решить все. Когда у нее молодой возникали проблемы, она кидалась от одной крайности в другую. Побороть пристрастия женщина смогла, когда осознала, что сама выпила 2 бутылки вина и уже направилась покупать третью. Джада благодарит только свою силу воли.

Уилл Смит очень любит свою супругу и не перестает об этом рассказывать. Недавно актер признался, что они с Джадой давно не муж и жена, а нечто большее, поскольку 21 год в браке меняет мировоззрение и отношение к своему партнеру.