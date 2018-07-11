Рианну заметили с миллиардером в Мексике

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После слухов о романе Рири с Паттинсоном, звезда появилась в компании своего экс-бойфренда на курорте в Мексике. Но у них не все так гладко: у влюбленных произошел жуткий скандал.

Папарацци заметили Рианну с миллиардером Хассаном Джамилем в Мексике. Пара ожесточенно о чем-то спорила, и, судя по снимкам, обиженной в этой ситуации была Рири. Специалист по физиогномике смог определить некоторые детали их ссоры.

По мнению эксперта, в разговоре певица испытывает ненависть и отвращение к своему бойфренду, а тот, в свою очередь, своим поведением показывает, что он перед ней в чем-то провинился и испытывает чувство вины. По снимку видно, как парень пытается оправдаться перед Рианной, но у него это не получается. Как считает эксперт, знаменитость все же своими словами зацепила миллиардера, после чего тот ушел восвояси в сильном нервном напряжении.

Пользователи считают, что пара возобновила отношения, не решив свои предыдущие проблемы – именно поэтому у них и произошел конфликт в Пуэрто-Вальярте.

Ранее Рианна заявляла, что не хочет больше отношений, поскольку она устала от мужчин. А Хассан Джамиль, в свою очередь, сказал, что она ему разбила сердце. Поклонникам пары остается только надеяться, что пара уладит все свои спорные вопросы и обрадует своих фанатов радостным событием.