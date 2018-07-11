«Блудный отец» из «Дома-2» выбросил новорожденного ребенка из-за любовницы

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Участник телешоу «Дом-2» Вальтер Соломенцев стал в третий раз папой. Но даже это событие не остановило грешного экс-священника от того, чтобы вернуться к своей бывшей возлюбленной Олесе Лисовской.

Галина, жена Вальтера, сообщила в своем микроблоге о том, что «блудный отец» выбросил новорожденного ребенка из своей жизни из-за любовницы. Участник «Дома-2» решил покорить вновь сердце своей неадекватной экс-возлюбленной любым путем.

На своей странице в соцсети Вальтер выложил видео, где Олеся бьет бывшего «святого отца» раскаленным утюгом и произносит бранную речь. Правда, под постом Соломенцев написал, что простил любимую и готов все вернуть, если она готова побороться за их отношения.

Пользователи пытались направить на «путь истинный» ошалевшего священника, но он остался непреклонен. Подписчики уговаривали его вернуться к новорожденному сыну, детям и жене. Но, как оказалось, «неадекватная любовь» с ненормальной любовницей держит намного крепче, чем приличная семья.