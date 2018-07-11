«Ничего не получается»: свадьба Баскова и Лопыревой может не состояться

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Для поклонников пары Баскова и Лопыревой стало неприятным шоком, что сначала пара отложила радостное событие, а потом и вовсе о нем «забыла».

Как признается сам певец, у них со спутницей «ничего не получается», поскольку у Николая и Виктории на данном этапе сложные отношения. Так что многие знакомые пары предполагают, что свадьба Баскова и Лопыревой может не состояться – недавно Николай сам ездил на отдых, во время того, как его будущая супруга ходила на матчи ЧМ.

Ранее сообщалось, что Басков и Лопырева назначили свадьбу на 5 октября этого года в Грозном. Но Николай решил не праздновать именно в этот день, поскольку у него в этот день умер дедушка много лет назад. Певец постоянно обещал назвать новую дату, но так и не назвал. Виктория вообще шокировала фанатов пары – она заявила, что бракосочетание возможно только в случае победы отечественной сборной. Поклонники артиста теперь думают над вопросом, с кем же провел свой отпуск Николай Басков, если рядом с ним не было его любимой. Но свою семейную жизнь главный блондин страны назвал «провалом» из-за неумения пойти на уступки друг другу.

Теперь остается только надеяться, что пара все же одумается и порадует поклонников пышным бракосочетанием.