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Недавно из жизни ушла Полина Лобанова. Девушка умерла от остановки сердца при странных обстоятельствах. Тем не менее, ее история до сих пор покрыта загадками и тайнами.

На днях сестра Полины заявила, что погибшую экс-участницу «Дом-2» обворовали перед смертью, а именно похитили из ее квартиры 3 млн рублей. Василиса говорит, что пропали не только деньги, но и часы от известного производителя, а также шубы. Как отмечает подруга умершей, Татьяна Графова, девушка хотела приобрести себе автомобиль.

Но после смерти деньги будто «испарились». Эта новость дала хейтерам повод для размышлений – они искренне не понимают, откуда у молодой девушки столько денег. Некоторые предполагают, что Полина работала в сфере эскорт-услуг.

Правда, Татьяна в это не верит и решила, помимо официального расследования, провести и собственное, только в сети. Она надеется, что с помощью пользователей удастся раскрыть истинную причину смерти Лобановой.