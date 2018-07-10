Анастасия Костенко подарила Дмитрию Тарасову дочку

Сегодня, 20:57

Счастливая мама модели Виктория похвасталась своим новым статусом бабушки, поблагодарив дочь за чудесную внучку.

Анастасия Костенко сегодня подарила футболисту Дмитрию Тарасову дочку. О благополучном рождении девочки в клиническом госпитале «Лапино» сообщила новоиспеченная счастливая бабушка в своем Instagram. Женщина поблагодарила модель за новое звание, и поделилась с подписчиками невероятными эмоциями и непередаваемыми чувствами: «добро пожаловать в этот мир, моя внученька». К поздравлениям присоединились подписчики Виктории. Они пожелали молодой семье любви и мира, здоровья, счастья, и всего наилучшего.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко зарегистрировали брак минувшим январем. Вскоре супруги признались, что ожидают скорого пополнения в их семействе. Звездная пара тщательно готовилась к появлению малышки, они уже обустроили для нее детскую комнату. Накануне родов ФК «Локомотив» не продлил контракт с Дмитрием, лишив его работы и способности содержать свою семью.