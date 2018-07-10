Нюша решила покинуть сцену

Сегодня, 20:13

Певица заявила о необходимости сделать паузу в гастрольной деятельности впервые за последние 10 лет. Поклонники связывают такое решение с интересным положением исполнительницы.

Популярная исполнительница Нюша сегодня в своем Instagram сообщила, что решила временно покинуть сцену. Анна является настоящим трудоголиком, и очень волнуется, ведь впервые за 10 лет она берет отпуск. Артистка сообщила, что перерыв коснётся лишь гастрольной деятельности, творчески она продолжит развиваться. Поклонники уверены, что такое решение вызвано скорыми родами: певица вот-вот родит долгожданного первенца. Недавно она с супругом Игорем Сивоевым уехали в Испанию, где счастливо ожидают появления малыша. Поклонники пожелали Нюше хорошо отдохнуть, здоровья ей и ребенку, благополучных родов, а также скорейшего возвращения на сцену.