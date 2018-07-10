Кейт Миддлтон превзошла Меган Маркл на 100-летии ВВС

Сегодня, 19:59

Вестминстерское аббатство собрало всю королевскую семью. Элегантные герцогини облачились блистали своими нарядами, заставив СМИ поспорить, чей образ был достоин высокого статуса.

Сегодня в Лондоне состоялась торжественная церемония, посвященная вековой годовщины Королевских ВВС. В Вестминстерском аббатстве на 100-летии Королевских воздушных сил появились все члены королевской семьи Великобритании и политики. Не проигнорировала сие празднование и 92-летняя королева Елизавета II, которая в последнее время все чаще жалуется на плохое самочувствие, что мешает ей выходить в свет. В элегантных нарядах посетили церемонию герцог и герцогиня Сассекские и Кембриджские, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также все дети королевы - принцесса Анна, сыновья королевы принц Эндрю и Эдвард. Гостей ждала праздничная служба, после которой состоялось грандиозное авиашоу, в котором участвовали 100 самолетов.

Невероятной красоты образы герцогинь произвели фурор на мероприятии. Внимание журналистов было приковано к Кейт Миддлтон, которая поразила потрясающим костюмом нежных тонов, дополненный шляпкой с цветами Sean Barrett. А вот абсолютно противоположный наряд Меган Маркл, выполненный в черном цвете, который выгодно подчеркивал все прелести красавицы-супруги принца Гарри. Fashion-критики встретили с меньшим восторгом. В целом эксперты сошлись на мнении, что Кейт Миддлтон в этот раз превзошла своим образом и вкусом Меган Маркл.