Станислав Садальский летит во Владикавказ на лечение

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Знаменитый актер жалуется на боль в ногах, доставшуюся в наследство от украинских предков.

Станислав Садальский сообщил, что летит во Владикавказ, чтобы подправить свое здоровье. По совету его подруги Людмилы Максаковой, он летит туда, чтобы избавиться от «халюс вальгус» - это деформация большого пальца и искривление сустава, что приносит невыносимую боль. По его словам, хворь ему досталась от украинских предков. Данная деформация характерна для женщин, которые носят тесную обувь на каблуке. Чаще всего в запущенных случаях необходимо хирургическое вмешательство. Садальский поделился, что у него уже была операция по удалению "шишки", однако она снова "выросла" и теперь он едет к "чудо-хирургу", по словам Людмилы Максаковой и других его пациентов, на лечение, чтобы раз и навсегда избавиться от ужасной боли в ногах.

Подписчики в Instagram пожелали Станиславу скорейшего выздоровления и удачного полета, чтобы он вернулся уже здоровым и полным сил для новых ролей.