Сегодня, 02:15

Телеведущий благодаря проекту «На самом деле» уже считается «злым гением», вытаскивающим скелеты из шкафов знаменитостей. Однако количество желающих засветиться на «Первом» не иссякает.

Дмитрий Шепелев умудрился разрушить семью известного актера Марка Горонока, который вначале доказал, что рождение дочери Вероники Голубицкой не имеет к нему никакого отношения. Однако зерна сомнения были посеяны и дали бурные и нежелательные всходы. По словам Марка, передача внесла раскол в его семью. Жена Анна сообщила, что дыма без огня не бывает, после чего собрала вещи, забрала ребенка и уехала в неизвестном направлении. Когда авторская группа телешоу обратилась к Анне, та заявила, что Горонок и его мама объявили войну, наделив ее различными нелицеприятными эпитетами, самым «мягким» из которых является «хабалка».

Вмешательство съемочной группы стало катализатором окончательного разрыва. Анна заявила, что во время депрессий супруга, сопровождаемым бурными возлияниями, ей приходилось выносить «утки» и отпаивать Марка дорогостоящими препаратами. Развод неминуем, так как Анна уже имеет состоятельного бойфренда, который дарит ей сотню и еще одну розу каждое утро и готов купить ей жилье в Санкт-Петербурге. Однако детектор лжи показал, что потенциальный жених женат на своей теще и был осужден на длительный срок за двойное убийство. На Анне он жениться не собирается.