«Блондинка и левитация»: Наденька из Comedy Woman в День рождения столкнулась с мистикой

Сегодня, 17:30

Странные паранормальные явления произошли сегодня в одном из столичных ресторанов. Очень хорошенькая и настолько же глупенькая блондинка, согласно сценическому образу, отмечала свое 34-летие в Москве, испытав на себе теории, о которых любят говорить конспирологи и представители нетрадиционной науки.

Блондинка продолжительное время находилась в состоянии левитации. Наденька из Comedy Woman в свой День рождения столкнулась с мистикой, которую трудно объяснить с точки зрения существующих научных знаний. Некий маг, пожелавший остаться неизвестным, с помощью таинственных манипуляций поднял Надежду Сысоеву в воздух, прямо возле барной стойки. Об этом событии не замедлила сообщить в социальной сети светская львица и подруга Наденьки Айза Анохина.

По свидетельству изумленных гостей, виновница торжества некоторое время пребывала в полной прострации, а затем принялась выпытывать у мага секрет «фокуса». Тот загадочно промолчал и напомнил присутствующим, что закон гравитации придуман людьми, а значит может быть и отменен, в случае надобности. Гости весело посмеялись над шуткой и лишь одна «глупенькая блондинка» Наденька очень серьезно посмотрела на мага. Вероятно, у Сысоевой несколько изменился взгляд на окружающую действительность и законы природы.