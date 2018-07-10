Кокошник финалистки шоу «Голос» выставлен на «Аукцион добра»

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Головной убор певицы Тины Кузнецовой станет лотом на благотворительном аукционе в Рязани.

Кокошник финалистки шоу «Голос» Кузнецовой выставлен на «Аукцион добра», который направит вырученные средства от продажи лота в фонд «День добрых дел». Он помогает детям с особенностями развития и тем, кто остро нуждается в помощи. Стартовая цена лота 1 тыс. рублей, а минимальный размер ставки составляет 200 рублей. Алексей Ченцов - создатель необычного кокошника. Именно в нем Тина выступила с Пелагеей.

Тина Кузнецова является финалисткой проекта «Голос» на Первом, а также основательницей и вокалисткой двух групп.

Аукцион будет продолжаться включительно до 23 июля.

Напомним, судья шоу "Голос" Пелагея дала интервью, в котором заявила, что не уводила мужа из семьи он на момент знакомства считал себя свободным человеком. Артистка отмечает, что никогда не смогла бы разрушить чужую семью. Сейчас пара хоккеиста Телегина и певицы Пелагеи растят дочь Таисию. Звезды скрывали процесс бракосочетания, а вот беременность певицы скрыть не удалось.