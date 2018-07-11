Cosmopolitan Kazakhstan организовал фотосессию в Москве для Jacqueline Sappert

Сегодня, 11:37

Фотосессия известной австрийской модели Jacqueline Sappert (Жаклин Сапперт) для июльского номера журнала Cosmopolitan Kazakhstan состоялась в подмосковном комплексе «Лисья нора».



В России Жаклин однажды уже была – это ее повторный визит в российскую столицу. Именно поэтому модель с огромным удовольствием приняла приглашение Cosmopolitan Kazakhstan, заявив, что к России относится с большим трепетом. Жаклин в свободное от съемок время смогла прогуляться по городу, побывала на Красной площади, зашла в кафе. Рассказывая о работе в России, австрийская модель заметила, что почти ничего не знает о стране – читала Толстого и Чехова, ей известен Достоевский, немного – русская музыка. Но Москва такая большая, что ее надо изучать, призналась Жаклин и сказала, что, возможно, приедет сюда уже как турист.



Съёмки модели проходили в СПА-клубе, который расположен на берегу чистейшего озера, на территории спортивно-стрелкового комплекса «Лисья нора» (http://www.foxlodge.ru/service/spa-by-the-lake/). Здесь, недалеко от Москвы, есть все необходимое для комфортного отдыха, спорта, релаксации и восстановления сил. СПА-клуб покоряет с первой встречи многообразием выбора процедур и уходов и невероятной атмосферой, в которую хочется возвращаться снова и снова.