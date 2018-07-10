«Свадьба по залёту?»: Поклонники заподозрили Хейли Болдуин в беременности

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Поклонники в социальных сетях не перестают обсуждать одну из самых громких новостей американского шоу-бизнеса, а именно будущую свадьбу Хейли Болдуин и Джастина Бибера. Некоторые фанаты заподозрили, что девушка беременна.

Пользователи Сети стали предполагать, что такая молниеносная свадьба двух знаменитостей произойдет не просто так. Один из самых распространенных слухов является - бракосочетание «по залёту». Фанаты утверждают, что Хейли Болдуин может пребывать на первых месяцах беременности. Именно по этой причине девушка хочет скорее сыграть свадьбу, чтобы на церемонии не было видно увеличенного животика.

Сам Джастин Бибер и его невеста никак не прокомментировали данную информацию. Пара на данный момент наслаждается отдыхом на Багамах.