Позорно вылетевшего с ЧМ-2018 Роналду страстно утешили на яхте

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Фотофакт позабавил болельщиков, поскольку его пассия действительно сделала из футболиста «размазню».

Фанаты Роналду недовольны его игрой на мундиале. Команда футболиста позорно проиграла соперникам и не смогла подтвердить свой особенный статус на ЧМ-2018. Но сам футболист не расстраивается по этому поводу. Позорно вылетевшего Роналду страстно утешили на яхте. Снимки отдыха с Джоржиной Родригес уже разлетелись по социальным сетям. На кадрах видна пара, которая страстно без спешки ест вкусную клубнику. Некоторые поклонники пары предположили, что это благодарность Роналду за назначенную даты свадьбы.

Однако, скептики не уверенны, что союз модели и футболиста состоится в этом году.

Напомним, некоторое время Криштиану встречался с русской моделью Ириной Шейк, но до загса дело не дошло. Еще в 2010 году он стал отцом с помощью суррогатной матери. А в прошлом году таким же способом у него появились близнецы Ева и Мэтью.