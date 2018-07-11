Пугачева рассказала, что спит с Галкиным в разных постелях

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Примадонна разоткровенничалась о своей интимной жизни с молодым супругом в интервью с Олегом Меньшиковым.

Не так давно Алла Пугачева стала гостьей нового шоу на видеохостинге YouTube, ведущим которого стал руководитель театра имени Ермоловой. За время беседы Аллы и Олега певица рассказала о том, что очень счастлива в браке с Максимом Галкиным, с ним она обрела женское счастье.

Тот факт, что примадонна старше своего мужа на 28 лет никак не мешает им жить в гармонии и идиллии. Супружеская пара живет в поселке Грязь, в шикарном особняке. В доме Алла Борисовна организовала детскую комнату для близнецов Гарри и Лизы.

Певица рассказала о том, что в доме каждый из членов семьи имеет свои апартаменты, где он может уединиться от остальных. Есть комнаты для дочери Кристины и ее мужа, внуков Клавы и Дени, для самой примадонны и ее мужа Галкина.

Пугачева поделилась тем, что такой большой дом - мечта Макса. Как только у него появились деньги, он не задумываясь решил его построить. Дом получился эргономичным и очень комфортным.

Благодаря тому, что в доме много комнат, супруги могут позволить себе удовольствие спать в разных постелях. «Я всегда со своими мужчинами в разных комнатах спала, так всю жизнь было», - рассказала Пугачева.