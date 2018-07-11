«Заигрался король»: Киркорова осудили за похабное видео с участием девочки

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Артист подвергся яростной критике за смелое решение в одной из публикаций. Подписчики не оценили его старания.

Совершенно недавно в своем аккаунте в Instagram Филипп Киркоров опубликовал видео-пародию на свой нашумевший клип "Цвет настроения-синий", где маленькая девочка копировала движения артиста. Публикация вызвала бурю негодования у подписчиков. Общественность осудила певца за то, что видео выглядело пошло и некрасиво, тем более с участием маленького ребенка. "Ладно взрослый мужик, но маленькой девочке так светиться не стоит," - заявил один из комментаторов. На взгляд комментаторов, видео имело весьма похабное содержания именно из-за участия в нем девочки.

Данная публикация дошла, как ни странно, и до Госдумы. Вадим Манукян в своем аккаунте Facebook раскритиковал в пух и прах скандальный ролик, а также появилось обращение к Анне Кузнецовой, детскому омбудсмену государственного уровня. Скорее всего именно это и заставило Филиппа Киркорова удалить видеозапись.

По словам Манукяна, он рад, что Киркоров осознал свои ошибки и изъял из Instagram данный ролик. "Заигрался король, бывает. Главное – вовремя признать свои ошибки," - утверждает Манукян в своем интервью.