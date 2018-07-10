Памела Андерсон устроила истерику из-за вегетарианской еды в пластиковой тарелке

Сегодня, 14:54

Звезда Playboy и успешная модель для мужских журналов Памела Андерсон устроила настоящую истерику, когда ей принесли вегетарианскую еду в пластиковом контейнере. Знаменитость была возмущена из-за того, что человечество до сих пор активно пользуется пластиком.

51-летняя актриса и активистка по правам животных Памела Андерсон рассказала об абсурде, который с ней произошел на днях. Дело в том, что звезде принесли вегетарианскую пищу, которая подавалась в пластиковом контейнере. Памела устроила истерику, так как посчитала, что люди уже давно должны отказаться от пластика, чтобы спасти планету от массового загрязнения.

В своем аккаунте в соцсети Twitter Памела Андерсон призвала своих поклонников и других людей прекратить использовать пластиковые предметы, а особенно одноразовую пластиковую посуду. «Нам нужно использовать то, что у нас есть, и не потреблять больше пластика, чтобы спасти Землю от катастрофы», - писала Андерсон.