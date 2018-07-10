«Захлебнитесь в дерьме»: Волочкова устала от «убогих» фанатов

Балерина жестко ответила хейтерам, критикующим ее за откровенные фото, потребление алкоголя и регулярную смену любовников.
Балерина устала от «убогих» фанатов, не имеющих своей личной жизни, а поэтому критикующих ее. Дабы адекватные подписчики не читали нецензурный бред под постами кумира, Волочкова закрыла комментарии в своем аккаунте.
Припомнив заслуги в спорте, благотворительную деятельность и уроки танцев, Анастасия назвала себя человеком, заслужившим почивать на лаврах. Однако звезда не делает этого, продолжая принимать активное участие в развитии спортивной молодежи.