«Захлебнитесь в дерьме»: Волочкова устала от «убогих» фанатов

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Балерина жестко ответила хейтерам, критикующим ее за откровенные фото, потребление алкоголя и регулярную смену любовников.

«Захлебнитесь в дерьме. То, что вы говорите, слышит только моя попа», - написала Анастасия Волочкова под очередным фото голышом в Instagram.

Балерина устала от «убогих» фанатов, не имеющих своей личной жизни, а поэтому критикующих ее. Дабы адекватные подписчики не читали нецензурный бред под постами кумира, Волочкова закрыла комментарии в своем аккаунте.

Припомнив заслуги в спорте, благотворительную деятельность и уроки танцев, Анастасия назвала себя человеком, заслужившим почивать на лаврах. Однако звезда не делает этого, продолжая принимать активное участие в развитии спортивной молодежи.

«Поверьте, я не нуждаюсь в советах, что мне делать, что носить, что есть и пить, как проводить время, с кем спать», - подытожила Волочкова.