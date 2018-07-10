Джастин Бибер сообщил о скорой свадьбе

Вчера, 23:45

Певец Джастин Бибер в Instagram добавил пост с признанием в любви к Хэйли Болдуин, своей невесте. Благодаря нему стало понятно, какое событие ждет звездную пару в ближайшем будущем.

На странице у звезды появилась душещипательная история о том, как Джастин любит свою невесту Хэйли Болдуин. Бибер пообещал невесте провести всю жизнь рядом с ней и возглавить с честью и достоинством их семью. Пользователи единогласно решили, что суперстрар сообщил о скорой свадьбе. По словам певца, он не может дождаться наступления самого лучшего этапа в жизни.

Ранее стало известно, что Бибер начал встречаться с Хэйли Болдуин снова месяц назад. Но это не мешало музыканту сделать ей предложение на Багамах 7 июля.