Кейт Миддлтон в ярости: Анджелина Джоли стала причиной скандала в королевской семье

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Британские источники проинформировали, что голливудская красавица Анджелина Джоли снова спровоцировала скандал округ своего имени. На этот рак актриса поссорила Кейт Миддлтон с женой принца Чарльза.

Стало известно, что Кейт Миддлтон была в ярости, после последнего визита Анджелины Джоли в королевский дворец. Актриса сейчас пребывает в Лондоне, поскольку именно тут происходят съемки второй части «Малефисенты», а потому решила не упускать возможность и проведать во дворце свою давнюю подругу супругу принца Чарльза Камиллу Паркер-Боулз. Герцогиня стала настраивать актрису против Кейт, которую давно недолюбливает.

Именно это и разозлило Миддлтон, из-за чего её отношения с Камиллой снова ухудшились. Инсайдеры утверждают, что Паркер-Боулз не моет смериться с тем, что принцы Уильям и Гарри женились на девушках «простых» кровей, что она считает непозволительным.