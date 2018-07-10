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Пострадавший был госпитализирован на «скорой помощи», об этом сообщают местные издания. Предположительно, артист направлялся на съемки мини-сериала «Уловка-22», которые проходят с его участием.

По сообщению СМИ, Актер Джордж Клуни попал в ДТП на Сардинии, когда передвигался на скутере. Внезапно произошло столкновение транспортного средства под управлением артиста с автомобилем. Клуни получил несерьезные травмы, которые не угрожают его жизни, однако медики доставили потерпевшего в больницу.

По каким причинам произошла авария – не сообщается, однако съемки сериала могут быть отложены на некоторое время по причине отсутствия Джорджа Клуни на съемочной площадке. Около 10 лет назад актер уже попадал в дорожно-транспортное приключение, но тогда он сломал ребро.