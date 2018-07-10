Сегодня, 11:54

Поддержать коллегу и друга репер решил сразу же после февральского инцидента.

Тимати прибыл в суд Перми из-за дела избиения DJ Smash. Решился на такой шаг репер неотлагательно, поскольку поддержать своего коллегу по цеху и друга стало для артиста первым долгом. Судебное заседание началось, потерпевший дает показания против виновных, а Тимати сидит в зале и слушает, что происходит. В качестве свидетеля певца не утверждали.

Он может оказать поддержку морально DJ Smash. Для Александра Телепнева Андрей Ширман попросил реальное лишение свободы. Он аргументировал это тем, что экс-депутат не в первый раз избивает человека.