Надежда Грановская мечтает о четвертом ребенке

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Бывшая участница группы «ВИА Гра» в свои 36 лет выглядит невероятно молодо, а потому считает, что вся жизнь еще впереди и можно задуматься об увеличении количества членов дружного семейства.

Надежда Грановская призналась, что мечтает о четвертом ребенке. Этот вопрос уже обсуждался с супругом и Михаил Уржумцев с восторгом поддержал инициативу жены, но выразил надежду, что это будет мальчик, как и их первенец 16-летний Игорь.

Надежда считает себя счастливой женщиной, имеющей любящего и любимого спутника жизни, умных и талантливых детей, а также интересную работу. Грановская рассказала, что воспитание детей приносит ей невероятную радость, поэтому и четвертый ребенок не станет обузой.

Артистка продолжает концертную деятельность, участвует в собственном спектакле и является владельцем ателье, пользующемся популярностью в светских кругах. Надежда работает без продюсера. По ее словам, в этом есть некоторые трудности, однако они полностью нивелируются свободой выбора репертуара, исполнения и времени концертов. Некоторые представители украинского и российского шоу-бизнеса откровенно завидуют Грановской, но она не боится «сглаза» потому как считает, что человек сам строит свой мир, в который нет доступа злопыхателям и завистникам.