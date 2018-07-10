Гоген Солнцев опубликовал фото с 62-летней женой и грудным ребенком

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Ранее артист признался, что очень бы хотел завести детей со своей пожилой невестой. Фанаты недоумевают, откуда у пары взялся ребенок.

Скандально известный артист Гоген Солнцев опубликовал фотографию с 62-летней женой и грудным младенцем. Мужчина поздравил свою возлюбленную, подчеркнув, что это было очень большое чудо. Ранее Солнцев сообщил, что он очень мечтает о ребенке от Екатерины. «Спасибо тебе, любимая! Это настоящий праздник для меня, ты сделала для меня очень большой подарок», - пишет Гоген в своем аккаунте в Instagram.

Подробности семейной жизни необычной пары можно будет узнать из выпуска программы «Прямой эфир», которую ведет Андрей Малахов. Подписчики сразу же принялись гадать, откуда же взялся ребенок. Некоторые предположили, что младенец появился благодаря суррогатной матери, а другие - что его усыновили из дома малютки. Ранее Гоген Солнцев трагически потерял свою невесту, которую убил и расчленил маньяк в Битцевском парке.