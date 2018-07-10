«Бандитская смерть»: Андрея Панина убила карма

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Магия ролей плохих людей обернулась для актера страшным жизненным исходом.

6 марта 2013 года в возрасте 50 лет трагически ушел из жизни легендарный российский артист Андрей Панин. Прошло 8 лет, а родственники и общественность все еще не знают обстоятельств жуткой смерти актера. Изначально травматическую кончину звезды отечественного кинематографа объяснили несчастным случаем, однако позже полиция начала искать подозреваемого в неумышленном убийстве. На этом все, дело до сих пор не раскрыто.

У многочисленной армии поклонников Андрея Панина есть своя версия страшного жизненного исхода кумира. Актера убила карма, которую он бесстрашно наполнял ролями плохих людей. Впервые «бандитская смерть» настигла героя Панина в сериале «Бригада». С этого момента Андрей стал антагонистом отечественного кинематографа, пребывающего если не в могиле, то на волоске от кровавой расправы.

Заигравшись в преступников, Панин не придавал значения распространенным актерским суевериям. В частности, возможно, артист не считал нужным встать и сказать «привет» после смерти в кино или на сцене.

Неуважение к «даме с косой» обернулось для артиста непосильным жизненным испытанием. Карма воплотила в реальную жизнь Панина ситуацию из криминального фильма, которую, к огромному сожалению, нельзя переиграть.