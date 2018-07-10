Поборовший рак Гайдулян впервые признался о новом романе

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34-летний актер неоднократно был замечен в компаниях красивых и влиятельных теледив и артисток.

Поборовший рак Гайдулян продолжает активно вливаться в светскую жизнь шоу-бизнеса. Артист активно посещает мероприятия, выставки и презентпии. Его приглашают поделиться мотивационными знаниями для тех, кто продолжает бороться с онкологией. Ранее актеру поставили диагноз «лимфома второй стадии», который ему успешно удалось победить.

Теперь выздоровевший Андрей Гайдулян находится в новых отношениях с очередной пассией. Он впервые признался о новом романе. Актриса МХТ имени Чехова Александра Велескевич оказалась именно той самой загадочной незнакомкой, связь с которой Андрей скрывал от назойливых папарацци. Не обошлось и без интриг на профессиональном поприще. По словам Гайдуляна, «Универ» стал культовым сериалом для нашего ТВ. Но не смотря на это он продолжает развиваться в собственном амплуа.