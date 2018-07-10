Анастасия Волочкова сделала языческие прыжки

Сегодня, 09:08

Вместо шпагата, экс-балерина продемонстрировала новые навыки на празднике Ивана Купалы.

В честь матча России и Хорватии Анастасия Волочкова сплела венок на голову и сделала языческие прыжки через огонь – все ради сборной России. Об этом стало известно из ее личного аккаунта в Instagram, где артистка выложила видео с «новым хобби».

Пользователи на этот раз не обрадовались скромным действиям балерины – видимо, Волочкова на фото в белом купальнике фолловерам понравилась больше. Правда, есть и те, кто поддерживает балерину – часть пользователей сети все же была просто поражена грацией и красотой балерины, хотя и отмечали, что на Анастасию это вовсе не похоже.

В одном фолловеры все же сошлись: они считают, что таких фото и видео Волочковой необходимо больше добавлять, чтобы наконец-то снять с себя образ скандальной балерины.