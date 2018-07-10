С Джонни Деппом будут разбираться в суде

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Во время работы над фильмом «Город лжи» Джонни Депп позволил себе ударить одного из членов съемочной группы. Обиженный администратор подал в суд на звезду.

В суд Лос-Анджелеса подал иск оскорбленный администратор фильма «Город лжи», которого по его словам избил Джонни Депп. Оказалось, что съмки картины были отменены в какой то из дней, что очень разгневало звезду, которая сорвала свою злость на мужчине, ударив его несколько раз по ребрам.

Для защиты своей чести и достоинства, а также возмещения морального ущерба Грегг Брукс подал иск в суд против Джонни Деппа. В заявлении говорится, что происшествие случилось в апреле прошлого года. Почему администратор решил подать иск только сейчас, остается загадкой. Сам Брукс сожалеет, что не обратился в полицию за помощь. Напомним, что ранее Депп уже привлекался к ответственности за рукоприкладство. На данный момент актер тоже ведет судебное разбирательство с бывшими менеджерами, которые обокрали звезду.

Известно, что фильм, во время которого и разгорелись такие страсти, выйдет на экраны уже в сентябре текущего года. Сам Джонни Депп еще не прокомментировал данную ситуацию, но если его вина будет доказана, то он может получить даже тюремный срок за избиение человека.