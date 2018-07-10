«Голый, злой и без грима»: Филиппа Киркорова высмеяли за фото в трусах

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Король российской поп-музыки Филипп Киркоров продолжает шокировать неожиданными поступками своих преданных поклонников. Недавно артист на фото в Instagram предстал совсем без грима и в трусах.

Филипп Киркоров после большого концертного тура позволил себе небольшой отпуск и отправился в Лас-Вегас, где обычно привык отдыхать на территории США. Однако певец не забыл о фанатах и не заставил их скучать, а потому опубликовал в Сети свежее фото с бассейна. Поклонники были шокированы, когда увидели Филиппа в одних только плавках и совсем без грима.

«Видимо, цвет настроения синий!», «Как такую громину вообще вода держит?», «Ваше величество, чем опять не довольны?», «К 51 году хоть на одной фотке на мужика похож», «Чубака 2.0», «Киркоров, сам на себя не похож. Вид у него грозный и видимо чем-то недоволен. Какой-то не ухоженный запущенный», «Надо лицо сделать попроще», - сообщили интернет-пользователи.