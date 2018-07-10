Еремеев обвинил Мишулину в скандальном деле

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В программе «Пусть говорят» появился сын Спартака Мишулина Тимур Еремеев, который заявил, что Карина Мишулина украла его «биообразец».

Еремеев рассказал, что с ним связалась девушка, которая якобы помогала делать ДНК-анализ костюма Спартака, а позже неизвестная заявила, что она провела еще одно, тайное исследование. После того, как Еремеев узнал, что встреча с Мишулиной в ресторане была не случайна, он обвинил ее в скандальном деле.

Скорее всего, девушка украла столовые приборы своего предполагаемого брата, чтобы сделать тест его слюны. Сначала неизвестная девушка сообщила, что просто так отдаст результаты анализа, но после перестала выходить на связь. Теперь Еремеев собирается посетить Швецию, чтобы лично ознакомиться с экспертизой.