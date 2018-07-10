Баста высмеял увлечение женщин пластикой

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Забавный критикующий ролик опубликован в Сети под псевдонимом Василий Жабо.

Репер Баста решил переквалифицироваться в блогеры. Теперь артист «сеет вечное» и открыто критикует подходы людей в решении разных вопросов. Например, пользуясь новой ролью, высмеял увлечение женщин пластикой.

Блогер привлек внимание своих поклонников к именно этому вопросу, поскольку массовое увлечение «уколами красоты» очень часто дает временный результат, а последствия остаются с пациенткой на всю жизнь. Уродства, перекошенное лицо, неузнаваемость – это только верх айсберга.

Тема «БОТОКСА» впечатлила всех подписчиков блогера и рэпера, которые оставили десятки комментариев.

«Походу Василька задрали дома с вкалыванием женской красоты», «хоть кто то из мужчин затронул эту тему)», «Как всегда Василий на высоте... Правильные речи... Без обид в темку», - написали пользователи Сети.