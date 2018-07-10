Канье Уэст начал продавать штаны Ким Кардашьян

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Похоже, что американский рэпер и дизайнер Канье Уэст начал продавать любимые спортивные штаны жены.

Этим вопросом озадачились поклонники Ким Кардашьян. Ким неоднократно выкладывала свои фотографии в соцсетях именно в таких штанах песочного цвета.

А теперь такие брюки карго появились в продаже в фирменном магазине артиста под своим брендом Yeezy. Однако, в таких штанах армейского покроя появлялся и сам репер. Пару даже стали называть «близнецы». Дело в том, что штаны такого фасона могут носить как женщины, так и мужчины. Тренировочные штаны в стиле унисекс изготовлены из флиса и хлопка.

Последнее время пара часто появляется вместе одетыми практически одинаково в военном стиле. Поклонники даже решили, что звезда реалити-шоу устала раздеваться и сменила имидж на строгий. Когда штаны карго оказались в продаже, стало ясно, что это рекламный ход.