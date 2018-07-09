Напавший на Бледанс маньяк стал причиной смерти её первенца

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Это произошло 26 лет назад, но ей до сих пор жутко. Была совершена попытка изнасилования молодой актрисы.

Напавший на Эвелину Бледанс маньяк, видимо, и стал причиной смерти её первенца. Как сообщили ей врачи, девочка родилась мёртвой.

Нападение на Бледанс случилось в одном из ялтинских парков. Туда она приехала к родителям, чтобы отдохнуть. Отдых прервал маньяк.

Актриса сообщила, что, забеременев, очень хотела девочку. Она уже даже придумала той имя - Лиза. Однако, случилась трагедия.

Следом за этим последовал ещё и развод Бледанс с первым мужем Юрием Стыцковским. С ним она познакомилась в актёрской среде.

Далее случилось неожиданное. На одном из ток-шоу появилась девушка, заявившая, что она - выжившая первая дочь Бледанс.

Её имя Анна и её детство было очень тяжёлым, проведённым в интернате. Сейчас она фитнес-тренер и после развода воспитывает свою дочь сама.

На что она претендовала, сказать трудно. Тест ДНК однозначно показал, что они с Бледанс не родственники.

Однако, 49 летняя Эвелина Бледанс продолжает радоваться жизни и после той трагедии, и после развода с третьим мужем. Сейчас у неё роман с актёром, которому столько лет, как её сыну.