«Хочу обратно в тело»: Дух Уитни Хьюстон заметили около могилы певицы

Сегодня, 16:52

Паранормальное явление лишило речи фанатку, пожелавшую возложить цветы к ее могиле в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

Уход Уитни Хьюстон стал ударом для многомиллионной армии ее фанатов. До последнего никто не верил, что действительно она могла покинуть этот мир. Одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории мировой музыки стала той, о ком скорбят и ныне. Необычные случаи аномалий связанные с появление духа, образа и полтергейста Уитни появляются в Сети периодично. Фанаты уверяют, что отчетливо видят свою любимицу в разных обликах, а скептики сдержаны в высказываниях. Накануне дух Уитни Хьюстон заметили около могилы певицы. Американка решилась сходить на могилу королевы музыки, будучи в отчаянии от отношений с бойфрендом. Придя на место, она не смогла сдержать слез горести и заплакала, произнеся слова: «Уитни, мне так плохо без тебя».

Сразу после сказанной фразы женщина была объята ветром и услышала чьи-то шаги. Оглянувшись по сторонам, не смогла приметить никого, но стук каблуков был настолько отчетлив, что даже был слышен по диктофону, которым женщина воспользовалась в качестве доказательства. После ветер усилился еще больше, а ее тело содрогнулось от прикосновения. По энергетике было ощутимо, что это не человек, но обернуться фанатка Хьюстон не смогла. Женщина услышала привычный для нее голос Уитни: «Хочу обратно в тело». После этой фразы женщина быстро убежала с места встречи с полтергейстом.