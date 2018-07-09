Беременная Алёна Рапунцель рассталась с женихом Яббаровым из-за измен

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Мужчина изменял беременной жене, из-за чего у звезды «Дома-2» едва не случился выкидыш.

Бывшая участница шоу «Дом-2» Дарья Осенкова рассказала об интимной связи с женихом беременной Алёны Рапунцель Ильей Яббаровым. Осенкова опубликовала в своём Instagram доказательства своих отношений с молодым мужчиной.

По словам Дарьи Осенковой, у неё была интимная связь с Яббаровым во время беременности Рапунцель. Сама же обманутая девушка ничего не знала.

Оказывается, что неверный Яббаров постоянно звонил любовнице, переписывался с ней, а та в ответ отсылала интимные фотографии. В итоге Осенкова решила, что скрывать правду от Алёны Рапунцель больше нельзя.

По словам Дарьи, она поверила «сладким» рассказам Яббарова. Девушка жалеет, что вступила с ним в интимные отношения. Она добавляет, что мужчине не нужна ни жена, ни ребёнок.

Стоит отметить, что Рапунцель и Яббаров уже не раз расставались и сходились именно из-за измен молодого мужчины. Когда беременная Алёна нашла в телефоне возлюбленного телефон Осенковой, то устроила ему истерику. Из-за этого девушка попала в больницу и провела там несколько дней. По словам Рапунцель, у неё была угроза выкидыша.

Вернувшись в стены «Дома-2» Алёна Рапунцель заявила, что с Яббаровым на этот раз рассталась окончательно. В это же время препятствовать его общению с малышом никогда не будет.

Сам же Яббаров от комментариев воздерживается. В его социальных сетях только появляются грустные стишки о том, какой он «прекрасный человек».