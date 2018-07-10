Новый «Холостяк» является другом Дмитрия Тарасова

Сегодня, 06:45

«Фишка» в том, что это будет новое шоу. Амиран Сардаров решил создать на ТНТ новую программу.

Это будет новый «Холостяк», только названием очередного реалити-шоу станет «Хачу невесту». Инициатор новой передачи рассчитывает на помощь своего близкого друга Дмитрия Тарасова

Новый «Холостяк» станет заниматься поисками той, кто сможет стать в его жизни спутницей. В этом он будет опираться на помощь друзей.

Сардаров не скрывает, новый «Холостяк» станет пародией. В ней можно не придерживаться такой уж строгой цензуры. В его шоу, согласно анонсу, будут и ругань, и интриги, и страсти, и всё остальное, что нравится телезрителям.

«Холостяк» и «Хачу невесту» внешне ничем не отличаются. Другом Дмитрия Тарасова будет осуществляться поиск возможной невесты, свидание с ней и всё остальное.

Сардаров озвучил причину, по которой он до сих пор одинок. Ему кажется, что сначала он должен доказать избраннице, что он «состоявшийся мужчина, достойный её выбора». С его слов, теперь он готов к созданию полноценной семьи.

Насколько новое шоу окажется популярным, пока неизвестно. Известно, что Сардаров получит помощь не только от Тарасова.

В выборе невесты ему будет оказана помощь актёром Евгением Куликовым, актрисой Валерией Дергилёвой и рэпером T-Killan.