Бывшее "семейное гнездышко" Бузовой и Тарасова подешевело до 65 млн рублей

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Проблемы футболиста в финансовой жизни вынуждают его уменьшить цену на общую с бывшей женой квартиру.

Дмитрий Тарасов продает четырехкомнатную квартиру в районе метро "Топарево" уже не за 70 млн рублей, а за 65. Скорее всего, это обусловлено тем, что черная полоса в жизни Дмитрия все никак не закончится. Стало известно, что футболист не подписал контракт с клубом "Локомотив" по причине значительного уменьшения заработной платы, практически вдвое. Так как расходы новой семьи футболиста не уменьшаются, ему требуются деньги именно сейчас. Квартира была выставлена на продажу еще в декабре 2017 года, но по определенным причинам так и не была продана. Беременная жена футболиста предпочитает его загородный дом, потому квартиру нужно было продать еще быстрее, чем и обусловлено, что имущество подешевело до 65 млн рублей.

Это бывшее "семейное гнездышко" Ольга Бузова с любовью и требовательностью обставляла самостоятельно. К сожалению, после развода ей ничего не досталось, так как имущество было оформлено на мать Дмитрия Тарасова. Стремление Ольги Бузовой к собственному имуществу сейчас весьма высокое. В нем она хочет обрести счастье с новым возлюбленным.