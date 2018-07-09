Киркоров жёстко ответил Пугачёвой, защищая Бузову

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Примадонне не понравилось, что Ольга сидела на коленях у короля поп-сцены.

Конфликт между звёздами разразился после публикации фотографии в социальных сетях. На снимке Ольга Бузова сидела в коротком платье на коленях у короля российской поп-сцены.

Фотография появилась на прошедшей неделе в Instagram 51-летного Киркорова. Тогда появились слухи не только об общем возможном сотрудничестве знаменитостей, но и об их романе.

В стороне не осталась и Алла Пугачёва. Примадонна поставила «лайк» под негативным комментарием в адрес Ольги Бузовой, который оставил один из пользователей. Он написал, что певица уже всем надоела.

Киркоров же решил не оставаться в ситуации с Пугачёвой, и жёстко ответил. Певец, защищая Бузову, заявил, что Примадонна комментарии никогда не читает. «Лайк» же Алла Пугачёва поставила случайно, просто не туда «ткнула пальцем».

Некоторые эксперты в области шоу-бизнеса решили, что Примадонна специально поставила «лайк», потому что недовольна близостью Киркорова и Ольги Бузовой. Женщина напоминает Пугачёвой её в молодости, считают поклонники.

Кстати стоит отметить, что сейчас скандальной фотографии в социальных сетях Киркорова уже нет.