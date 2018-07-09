Сегодня, 15:27

Фанатки перестарались с презентацией «синтолового качка».

Ради сотни лайков многие девушки готовы изменить принципам морали и нравственности. На странице главного фрика России Кирилла Терешина появилась впечатляющая запись самовлюбленного нарцисса. В компании двух привлекательных девушек он продемонстрировал собственное достоинство. Речь идет о его синтоловых мышцах, которые от переизбытка химии краснеют и распухают. Популярность парня стремительно угасает, а интерес к его персоне сменился всеобщим презрением и отвержением. Внешний вид Терешина определенно не эстетичен, а его поступки – не разумны.

Касается ли эта тенденция его поклонниц, остается вопросом. Сегодня Кирилл опубликовал в закрытой группе снимки с красавицами и подписал его: «Люблю всё самое лучшие». При этом он умиленно рассматривает свое тело и смотрит в камеру, пренебрегая красавицами. На пути к такой славе парень пожертвовал невосполнимым – своим здоровьем, которое навсегда подорвал химическими препаратами. В комментариях «поклонники» не оценили самолюбства фрика и раскритиковали его за его поведение и образ жизни. Для этого не фильтровали выражений, писали ругательствами, обидными фразами и унизительными словами.

«Питух ты больше нечего», «Он им полюбому заплатил чтобы сфоткаца», «Что за резиновые куклы ты в сексшопе?», «Тёлочки клюют на базуки», - написали пользователи Интернет.

Не специально, но сексуальные безумные «телочки» все-таки раскрыли секрет популярности «рук-базук». Кирилл Терешин даже подарил девушкам воздушные поцелуи.